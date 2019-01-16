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Нефть слабо растёт после резкого подорожания во вторник

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 16 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:59 мск увеличилась на $0,09, до $60,73 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,17 (+$0,06).

По итогам торгов 15 января, цены на нефть значительно выросли. В Лондоне стоимость Brent поднялась на $1,65, до $60,64 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,6, до $51,99.

Во вторник Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в 2019 году на уровне 12,1 млн баррелей в сутки. В то же время, по данным Американского института нефти, к 11 января коммерческие запасы нефти в стране снизились на 560 тыс. баррелей.


#нефть #цена #биржа #торги
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