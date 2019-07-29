https://static.news.ru/photo/f2822d28-b1cf-11e9-8d9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Цены на нефть эталонных марок умеренно уменьшаются в ходе азиатских торгов после роста, вызванного сокращением запасов топлива в США и напряжённой обстановкой на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели до $63,18 за баррель.

Нефть марки WTI опустилась до $56,07 за баррель.

29 июля чёрное золото отреагировало на решение властей США направить военный корабль «Дункан» на Ближний Восток. Судно должно присоединиться к британскому «Монтроузу» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку. Такой комментарий он дал в контексте истории с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба».