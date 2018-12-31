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Нефть растёт в цене

Zamir Usmanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Нефть марки Brent выросла в цене примерно на 1,5%. По состоянию на 13:29 по Москве баррель торговался за $54.

Полезное ископаемое сорта WTI также подорожало — на 1,11%. На бирже баррель такой нефти оценивается в $45,8, свидетельствуют итоги торгов.

24 декабря цены обеих марок на бирже сильно упали. Brent подешевела более чем на 6%, а WTI — более чем на 7%.

Падение стоимости перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объёма добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.


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