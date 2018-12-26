Нефть торгуется разнонаправленно

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 26 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск уменьшилась на $0,22, до $50,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $42,66 (+$0,13).
Во вторник, 25 декабря, в связи с празднованием католического Рождества рынки были закрыты. По итогам торгов понедельника, 24 декабря, цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $3,35, до $50,47 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $3,06, до $42,53.