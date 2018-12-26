Нефть торгуется разнонаправленно

https://news.ru/storage/news/94a861650cfefa6cf0055f1f1c506751/9665d91a-cfd7-464b-9e35-5bdc51d68a13_850.jpg Qiu Feng/Color China Photo/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 26 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск уменьшилась на $0,22, до $50,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $42,66 (+$0,13).

Во вторник, 25 декабря, в связи с празднованием католического Рождества рынки были закрыты. По итогам торгов понедельника, 24 декабря, цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $3,35, до $50,47 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $3,06, до $42,53.