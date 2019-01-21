Нефть растёт на данных о ВВП Китая

https://news.ru/storage/news/ea1b13073f03645306c97782cad69798/14692e20-eea7-4513-9560-e81a5c0f08e9_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:59 мск увеличилась на $0,21, до $62,91 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $54,22 (+$0,18).

По итогам торгов 18 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $1,52, до $62,7 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,73, до $53,8.

Цены растут на данных о ВВП Китая — как ранее сообщал News.ru, рост экономики этой страны оказался самым низким с 1990 года, однако оказался лучше ожиданий рынка, составив 6,6%.