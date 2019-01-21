USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,283 $   Brent62.56 $ Bitcoin3,546.29 $
МОСКВА-9°C10:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть растёт на данных о ВВП Китая

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:59 мск увеличилась на $0,21, до $62,91 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $54,22 (+$0,18).

По итогам торгов 18 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $1,52, до $62,7 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,73, до $53,8.

Цены растут на данных о ВВП Китая — как ранее сообщал News.ru, рост экономики этой страны оказался самым низким с 1990 года, однако оказался лучше ожиданий рынка, составив 6,6%.


#нефть #котировки #цена #китай #ВВП #торги
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
экономика 05:35, 21 января 2019
Китай озвучил темпы роста ВВП
Лента новостей
происшествия 10:07
ФСБ выявила финансирующую террористов ячейку
общество 10:03
Приставы на Кубани арестовали самолёт
спорт 10:03
Российская фигуристка поведала о принятии допинга
общество 09:45
Россиян всё чаще сажают под домашний арест
в мире 09:44
Турция совершила налёт на курдов в Ираке
Другие новости
экономика 07:40
Самый высокий жилой небоскрёб Европы появится в Москве
экономика 06:46
Подготовлена программа развития малой авиации в РФ
экономика 05:35
Китай озвучил темпы роста ВВП
экономика 05:29
Доход 26 миллиардеров равен заработкам 3,8 млрд землян
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top