Нефть продолжает расти в цене

https://news.ru/storage/news/cba183da41a836121f2507484302b7e3/b42e62fc-a867-47b1-b8d6-8bb6912a6f7a_850.jpg Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть продолжают начавшийся утром 31 декабря рост. Баррель марки Brent в 15:29 мск подорожал на 2,67% - до $54,63.

За несколько минут до этого, по данным торгов, мартовские фьючерсы на полезное ископаемое вырастали более чем на 3% - до $54,83.

Фьючерсы за февраль на нефть WTI подорожали до $46,36 за баррель, это рост на 2,27%.

24 декабря цены обеих марок на бирже сильно упали. Brent подешевела более чем на 6%, а WTI — более чем на 7%.

Падение стоимости чёрного золота перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объёма добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.