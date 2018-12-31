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Нефть продолжает расти в цене

Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Цены на нефть продолжают начавшийся утром 31 декабря рост. Баррель марки Brent в 15:29 мск подорожал на 2,67% - до $54,63.

За несколько минут до этого, по данным торгов, мартовские фьючерсы на полезное ископаемое вырастали более чем на 3% - до $54,83.

Фьючерсы за февраль на нефть WTI подорожали до $46,36 за баррель, это рост на 2,27%.

24 декабря цены обеих марок на бирже сильно упали. Brent подешевела более чем на 6%, а WTI — более чем на 7%.

Падение стоимости чёрного золота перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объёма добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.


#нефть #цены
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