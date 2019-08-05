https://static.news.ru/photo/bfaa3aba-b81b-11e9-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Котировки нефти пошли вверх после обвала 5 августа, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры.

К 8:24 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались в Лондоне по $60,4, что на $0,59 выше уровня закрытия 5 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на электронной сессии в Нью-Йорке подорожали на $0,57, до $55,26 за баррель.

Как писал News.ru, ниже $60 за баррель упала цена нефти Brent. Стоимость фьючерса на нефть этой марки снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель. В предыдущий раз до такого уровня нефть дешевела 18 июня.