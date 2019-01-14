Нефть марки Brent вновь торгуется ниже $60 за баррель

https://news.ru/storage/news/eaa399df97cc57fb7f0a9a6cb423ac9a/b4865639-92c6-420b-8da6-b34584b55403_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 14 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:02 мск снизилась на $0,6, до $59,88 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $51,04 (-$0,55).

По итогам торгов 11 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent уменьшилась на $1,2, до $60,48 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1, до $51,59.

На динамике рынка негативно сказываются статистические данные из КНР. Как следует из официальных данных, в декабре объём китайского экспорта упал на 4,4%, а импорт сократился на 7,6%. Эти показатели значительно хуже ожиданий рынка и расцениваются участниками как признак ослабления второй экономики мира и, возможно, негативно скажутся на спросе на нефть.