USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,246 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть марки WTI опустилась ниже $50 за баррель

Valery Lukyanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 18 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 8:55 мск снизилась на $0,94, до $58,67 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $49,3 (+$0,9).

По итогам торгов 17 декабря цены на нефть существенно снизились, преодолев психологические отметки в $60 и $50 за баррель соответственно. В Лондоне стоимость Brent уменьшилась на $0,67, до $59,61 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $1,32, до $49,88.

Нефтяные котировки снижаются третью торговую сессию подряд. По мнению экспертов, негативный тренд сложился из-за опасений рынка перед риском переизбытка предложения сырья на фоне увеличивающихся запасов и роста производства нефти в США.

Как отмечает старший аналитик агентства «Альпари» Анна Бодрова, основной негатив для сырья сейчас заключен в ожидании действий Федеральной резервной системы США. Сегодня открывается последнее в этом году заседание ФРС, на котором с большой долей вероятности процентная ставка вырастет на 25 базисных пунктов. Если ФРС сейчас поднимет ставку — ожидание рынком такого шага составляет не менее 89−90% - далее последует продолжительная пауза, считает эксперт. Но пока ФРС не заседал и не комментировал свои будущие фискальные шаги, инвесторы предпочитают уйти от рисков.


#нефть #цена #торги #биржи #снижение
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
Мера может привести к подорожанию доставки
экономика 18:10, 17 декабря 2018
Транспортировку нефти ждёт единый тариф
Мера может привести к подорожанию доставки
экономика 14:43, 17 декабря 2018
Глава Роснедр рассказал о запасах нефти в РФ
экономика 13:11, 17 декабря 2018
Экспортная пошлина на вывоз нефти уменьшится в 1,5 раза
Лента новостей
общество 17:28
Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
общество 17:15
Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
Другие новости
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
экономика 17:19
Кредиты уходят на каникулы
Плата за заёмные деньги вырастет с начала следующего года, но банки пока не спешат
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top