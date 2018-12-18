Нефть марки WTI опустилась ниже $50 за баррель

https://news.ru/storage/news/49f3e73ce7b53912480b8d5183e705f5/6f728d24-6f6f-446c-a7f8-04b5227ef61f_850.jpg Valery Lukyanov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 18 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 8:55 мск снизилась на $0,94, до $58,67 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $49,3 (+$0,9).

По итогам торгов 17 декабря цены на нефть существенно снизились, преодолев психологические отметки в $60 и $50 за баррель соответственно. В Лондоне стоимость Brent уменьшилась на $0,67, до $59,61 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $1,32, до $49,88.

Нефтяные котировки снижаются третью торговую сессию подряд. По мнению экспертов, негативный тренд сложился из-за опасений рынка перед риском переизбытка предложения сырья на фоне увеличивающихся запасов и роста производства нефти в США.

Как отмечает старший аналитик агентства «Альпари» Анна Бодрова, основной негатив для сырья сейчас заключен в ожидании действий Федеральной резервной системы США. Сегодня открывается последнее в этом году заседание ФРС, на котором с большой долей вероятности процентная ставка вырастет на 25 базисных пунктов. Если ФРС сейчас поднимет ставку — ожидание рынком такого шага составляет не менее 89−90% - далее последует продолжительная пауза, считает эксперт. Но пока ФРС не заседал и не комментировал свои будущие фискальные шаги, инвесторы предпочитают уйти от рисков.