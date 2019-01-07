Нефть идёт на рекорд на фоне переговоров США и КНР

Нефть заметно прибавляет в цене. Сырьё марки Brent подорожало на 3% и доходит в цене до $58,77 за баррель. Таковы данные торгов.
Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и КНР. В начале 2019 года китайские власти объявили о предстоящей встрече с представителями Вашингтона. Утром 7 декабря стороны приступили к торговым переговорам в Пекине.
Ранее News.ru подвел итоги 2018 года. Ушедший год оказался непростым для российской национальной валюты. Курс постоянно скакал, колеблясь в диапазоне от 58 до 68 рублей за доллар и от 69 до 79 — за евро.