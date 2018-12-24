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На нефть пришлось менее 30% российского экспорта

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Удельный вес нефти в общем объёме российского экспорта составил 29%. Такие данные следуют из материалов Росстата.

В экспорте топливно-энергетических товаров на нефть приходится уже 45,1%. За 11 месяцев 2017 года нефть составляла 26,9% общего объёма экспорта и 44,3% топливно-энергетического.

При этом в октябре 2018 года средняя фактическая экспортная цена за тонну российской «Юралс» находилась на уровне $555,6 за тонну, увеличившись за месяц на 3,5%. По отношению к декабрю 2017 года показатель составил 127,7%.

Ежедневная добыча нефти в РФ в октябре составила 11 006 тыс. баррелей, оказавшись выше, чем в Саудовской Аравии (10 630 тыс. баррелей в сутки).

Как ранее заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, в рамках договорённостей ОПЕК+ Россия снизит производство нефти на 228 тыс. баррелей в сутки, писал News.ru.


#нефть #росстат #экспорт #статистика
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