USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть дорожает в ожидании данных по ОПЕК+

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:20 мск увеличилась на $0,54, до $54,89 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,38 (+$0,5).

По итогам торгов 20 декабря цены на нефть существенно упали. В Лондоне стоимость Brent упала на $2,89, до $54,7 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $2,29, до $45,88.

Участники рынка ожидают, что ОПЕК+ обнародует целевые уровни сокращения добычи стран — участниц соглашения. Это прояснит параметры договорённостей на фоне волатильности рынка. По некоторым данным, сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК составит 3% от показателей октября текущего года, а не 2,5%, как полагали ранее.


#нефть #котировки #биржа #опек #торги
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 16:26, 20 декабря 2018
Путин объяснил подорожание бензина ростом цен на нефть
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
экономика 16:10
Utair временно перестала платить по части кредитов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top