Нефть дорожает в ожидании данных по ОПЕК+

https://news.ru/storage/news/81cf9e1b4b82ca51848b82374ec94d18/4505933f-96ea-4942-adbe-4595fc11707f_850.jpg Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:20 мск увеличилась на $0,54, до $54,89 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,38 (+$0,5).

По итогам торгов 20 декабря цены на нефть существенно упали. В Лондоне стоимость Brent упала на $2,89, до $54,7 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $2,29, до $45,88.

Участники рынка ожидают, что ОПЕК+ обнародует целевые уровни сокращения добычи стран — участниц соглашения. Это прояснит параметры договорённостей на фоне волатильности рынка. По некоторым данным, сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК составит 3% от показателей октября текущего года, а не 2,5%, как полагали ранее.