Нефть дорожает после падения во вторник

https://news.ru/storage/news/e41f740812e91528f7cadf11926e29c3/05b591a7-7781-4a34-96a8-9119cf4377e7_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 23 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:05 мск увеличилась на $0,27, до $61,77 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,2 (+$0,19).

По итогам торгов 22 января цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $1,24, до $61,5 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $1,23, до $52,57.

Нефть корректируется после падения во вторник из-за опасений по поводу роста мировой экономики, а также на данных о состоянии китайской экономики. Игроки опасаются, что эти факторы могут негативно сказаться на спросе на энергоносители.