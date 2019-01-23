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Нефть дорожает после падения во вторник

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 23 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:05 мск увеличилась на $0,27, до $61,77 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,2 (+$0,19).

По итогам торгов 22 января цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $1,24, до $61,5 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $1,23, до $52,57.

Нефть корректируется после падения во вторник из-за опасений по поводу роста мировой экономики, а также на данных о состоянии китайской экономики. Игроки опасаются, что эти факторы могут негативно сказаться на спросе на энергоносители.


#нефть #котировки #цена #торги
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