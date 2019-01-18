USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent61.62 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C10:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть дорожает на информации о снижении добычи странами ОПЕК

Gazprom/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 18 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск увеличилась на $0,75, до $61,93 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,76 (+$0,69).

По итогам торгов 17 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent опустилась на $0,14, до $61,18 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,24, до $52,07.

Рынок оптимистично реагирует на опубликованный доклад ОПЕК. Согласно данным организации, добыча нефти сократилась в декабре к уровню октября прошлого года на 780 тыс. баррелей в сутки, совокупный объём добываемого сырья составил 31,578 млн баррелей.


#нефть #цена #биржа #опек #торги
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
общество 07:02, 18 января 2019
Нефтяники пожаловались Патрушеву на Росгвардию
экономика 06:33, 18 января 2019
Эр-Рияд вложит миллиарды в нефтехимическую отрасль РФ
экономика 18:14, 17 января 2019
Новак: России сложно резко сократить добычу нефти
Лента новостей
общество 10:05
Железная дорога на Крымском мосту «подросла»
общество 10:04
Длинные праздники в Думе хотят «раскидать» по всему году
в мире 10:02
Ирландка случайно проглотила упаковку таблеток
экономика 09:58
Переход к системе ИПК грозит потерей миллиардов рублей
спорт 09:51
Билеты на Универсиаду покупают граждане США и Германии
Другие новости
экономика 09:58
Переход к системе ИПК грозит потерей миллиардов рублей
экономика 06:33
Эр-Рияд вложит миллиарды в нефтехимическую отрасль РФ
экономика 04:46
Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в РФ
экономика 04:02
США заговорили об отмене пошлин на товары из Китая
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top