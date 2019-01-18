Нефть дорожает на информации о снижении добычи странами ОПЕК

https://news.ru/storage/news/03189cbf4f5c092304cf7e73238ac2bb/06151cab-8bdf-46b3-9c83-63fccd8348e9_850.jpg Gazprom/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 18 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск увеличилась на $0,75, до $61,93 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,76 (+$0,69).

По итогам торгов 17 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent опустилась на $0,14, до $61,18 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,24, до $52,07.

Рынок оптимистично реагирует на опубликованный доклад ОПЕК. Согласно данным организации, добыча нефти сократилась в декабре к уровню октября прошлого года на 780 тыс. баррелей в сутки, совокупный объём добываемого сырья составил 31,578 млн баррелей.