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Нефть дорожает на фоне торговых переговоров США и КНР

Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 9 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:04 мск увеличилась на $0,74, до $59,46 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $50,48 (+$0,7).

По итогам торгов 8 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $1,39, до $58,72 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,26, до $49,78.

Нефтяные котировки демонстрируют рост утром в среду на фоне надежд инвесторов на то, что торговые противоречия США и КНР удастся снять по итогам начавшихся в начале текущей недели переговоров.


#сша #нефть #цена #переговоры #торги #КНР
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