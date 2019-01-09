Нефть дорожает на фоне торговых переговоров США и КНР

https://news.ru/storage/news/9fa0a0e4058fa051f4cbf9c5db72e4b3/15eedfa9-e8f6-4faa-880d-319fb9861ccc_850.jpg Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 9 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:04 мск увеличилась на $0,74, до $59,46 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $50,48 (+$0,7).

По итогам торгов 8 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $1,39, до $58,72 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,26, до $49,78.

Нефтяные котировки демонстрируют рост утром в среду на фоне надежд инвесторов на то, что торговые противоречия США и КНР удастся снять по итогам начавшихся в начале текущей недели переговоров.