https://static.news.ru/photo/86b4ef0e-964f-11e9-ae74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 24 июня. Так, цена августовских фьючерсов на Brent к 09:25 мск выросла на $0,41, до $64,86 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $58,07 (+$0,64).

По итогам торгов 21 июня стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent выросла в цене на $0,75, подорожав до $65,2 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,36, его цена составила $57,43.

Нефть дорожает на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке, грозящей нарушить поставки сырья из региона. В центре внимания инвесторов находится ситуация вокруг Ирана. Ранее президент США анонсировал введение новых санкций в отношении Исламской Республики, чтобы не допустить обладания Ираном ядерными технологиями.

Как ранее писал News.ru, пять нефтяных трубопроводов выведены из строя неизвестными в прибрежных водах Сирии. Инциденты, приведшие к утечке нефти, произошли в районе города Баньяс.