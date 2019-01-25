Нефть дорожает на фоне кризиса в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/f2c0cbb208f8c5d883fff20e75d2466b/eafe1aa8-7195-4098-b3b6-0cf98e3afdc4_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 25 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:14 мск выросла на $0,68, до $61,77 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,8 (+$0,67).

По итогам торгов 24 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent подешевела на $0,05, до $61,09 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,51, до $53,13.

Игроки рынка держат во внимании ситуацию в Венесуэле, где разворачивается политический кризис. Разрыв дипломатических отношений этой страны с США может вызвать эскалацию нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, в свою очередь, может способствовать тому, что нефтеперерабатывающие компании США начнут искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI возрастёт.