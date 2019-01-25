USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,283 $   Brent61.56 $ Bitcoin3,578.13 $
МОСКВА-15°C10:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть дорожает на фоне кризиса в Венесуэле

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 25 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:14 мск выросла на $0,68, до $61,77 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,8 (+$0,67).

По итогам торгов 24 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent подешевела на $0,05, до $61,09 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,51, до $53,13.

Игроки рынка держат во внимании ситуацию в Венесуэле, где разворачивается политический кризис. Разрыв дипломатических отношений этой страны с США может вызвать эскалацию нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, в свою очередь, может способствовать тому, что нефтеперерабатывающие компании США начнут искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI возрастёт.


#нефть #цена #венесуэла #торги
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
экономика 20:33, 24 января 2019
ОПЕК: РФ сократит добычу нефти в рамках венского соглашения
экономика 17:07, 24 января 2019
«Роснефть» получит в управление терминал в Ливане
Лента новостей
спорт 10:04
Логинов объяснил, зачем едет в Северную Америку
общество 09:58
Минобразования не поддержало систему распределения выпускников
общество 09:55
Ограничения на въезд в РФ сняты для пяти предпринимателей
спорт 09:52
В Bellator готовы организовать прощальный бой Емельяненко
технологии 09:45
Deadline: Netflix работает над сериалом по мотивам Resident Evil
Другие новости
экономика 08:59
Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии
экономика 08:43
Россиянам разрешат покупать «зелёные» бумаги
Граждане с 2019-го смогут покупать такие облигации
экономика 08:41
Квартальный доход Starbucks уменьшился втрое
экономика 08:11
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
Жизнь без Интернета, индексация пособий и многое другое
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top