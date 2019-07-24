https://static.news.ru/photo/f5afaa54-adea-11e9-b3cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть растут на фоне сообщений Американского института нефти (API) о снижении запасов «чёрного золота» в Соединённых штатах. Об этом свидетельствуют данные торгов 24 июля.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23% — до $63,98 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,35% ($56,97 за баррель).

Согласно данным API, запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 млн баррелей. Они снижаются уже шестую неделю подряд.

Как писал News.ru, министерство энергетики РФ рассчитывает, что в 2020 году на мировом рынке удержится высокий спрос на нефть. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Однако, по словам министра, время для прогнозов ещё не пришло, поскольку спрос на нефть формирует много факторов. Так он ответил на вопрос, необходим ли пересмотр квот по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ в связи с прогнозом Международного энергетического агентства о переизбытке на рынке нефти в 2020 году.