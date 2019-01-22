USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,281 $   Brent62.12 $ Bitcoin3,535.93 $
МОСКВА-15°C11:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть дешевеет на прогнозе МВФ по росту мировой экономики

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 22 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:55 мск снизилась на $0,68, до $62,06 за баррель. В Нью-Йорке нефть также дешевеет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,54 (-$0,5).

По итогам торгов 21 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $0,04, до $62,74 за баррель. В Нью-Йорке торги не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В понедельник МВФ опубликовал новый прогноз, который влияет на настроения инвесторов. Так, фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно. Участники рынка реагируют и на статистику из Китая, которая свидетельствует о замедлении роста второй по величине мировой экономики, что может негативно сказаться на спросе на нефть.


#нефть #МВФ #прогноз #торги
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 17:39, 21 января 2019
МВФ ухудшил прогноз экономического роста России
Лента новостей
общество 11:09
Суд рассмотрит иск Дерипаски и Зюганову 7 февраля
спорт 11:09
На Australian Open не осталось россиян
экономика 11:01
Курс рубля снижается на открытии торгов
шоу-бизнес 10:56
Подравшегося с режиссёром Виторгана окрестили героем
происшествия 10:56
Мужчину и ребёнка в затонувшем авто на Амуре не нашли
Другие новости
экономика 11:01
Курс рубля снижается на открытии торгов
экономика 10:55
В рейтинг самых дорогих брендов попали три компании РФ
экономика 10:12
Кризис поможет развитию бизнеса
экономика 10:00
Во время кризиса надо начинать вести бизнес
Почему нужно освободиться от стереотипного мышления
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top