Нефть дешевеет на прогнозе МВФ по росту мировой экономики

https://news.ru/storage/news/01e80a0844441d20e50dc5ee1ad24e00/fe2ec4c0-fbfe-4008-96f5-d458664e7228_850.jpg PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 22 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:55 мск снизилась на $0,68, до $62,06 за баррель. В Нью-Йорке нефть также дешевеет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,54 (-$0,5).

По итогам торгов 21 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $0,04, до $62,74 за баррель. В Нью-Йорке торги не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В понедельник МВФ опубликовал новый прогноз, который влияет на настроения инвесторов. Так, фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно. Участники рынка реагируют и на статистику из Китая, которая свидетельствует о замедлении роста второй по величине мировой экономики, что может негативно сказаться на спросе на нефть.