Нефть дешевеет на данных по запасам в США

https://news.ru/storage/news/eb92f6d6f21d391ca1da84c5d77028f4/21cfddb8-47dc-4a82-ad71-593f55302072_850.jpg ПАО «Газпром»/vk.com

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 17 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:04 мск снизилась на $0,37, до $60,95 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $51,94 (-$0,37).

По итогам торгов 16 января, цены на нефть выросли. В Лондоне стоимость Brent поднялась на $0,68, до $61,32 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,2, до $52,31.

Согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,7 млн баррелей. При этом в США выросли запасы нефтепродуктов.