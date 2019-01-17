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Нефть дешевеет на данных по запасам в США

ПАО «Газпром»/vk.com

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 17 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:04 мск снизилась на $0,37, до $60,95 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $51,94 (-$0,37).

По итогам торгов 16 января, цены на нефть выросли. В Лондоне стоимость Brent поднялась на $0,68, до $61,32 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,2, до $52,31.

Согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,7 млн баррелей. При этом в США выросли запасы нефтепродуктов.


#сша #нефть #цена #торги #запасы
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