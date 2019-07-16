https://static.news.ru/photo/7a825dde-a801-11e9-a6f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть вечером 16 июля резко снизились почти на 4%. Это произошло после заявлений властей США по Ирану.

По состоянию на 21:04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent падала на 3,76% — до $63,98 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,04% — до $57,17 за баррель, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео на заседании в Белом доме заявил, что власти Ирана готовы сесть за стол переговоров с США. По его словам, Тегеран «хочет поговорить» о своей ракетной программе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что «с Ираном было достигнуто много прогресса».