https://static.news.ru/photo/ac18a824-ae16-11e9-908f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляция в России с 16 по 22 июля ускорилась до 0,1% с нуля неделей ранее. По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%.

С 16 по 22 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала июля он составил 100,3%, с начала года — 102,8%, — говорится в статистическом сообщении.

За прошедшую неделю цены снизились на сахар-песок (на 1,1%), на баранину (на 0,4%), на карамель и чай (на 0,2%), на огурцы (3%), картофель (2,9%), белокочанную капусту (2,5%), морковь (2,4%) и лук (2%). Повысились цены на помидоры (на 2,3%), пшено (на 0,6%), свинину, рис и яблоки (на 0,5%), мясо курицы, мороженую рыбу и сливочное масло (на 0,3%). Цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Как писал News.ru, депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в окончательном чтении. Закон предлагает снизить установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену для внутреннего рынка бензина с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за тонну (41 руб. за 1 л на автозаправочной станции). Что касается дизеля, то его оптовую цену авторы инициативы предлагают снизить с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за 1 л на АЗС).