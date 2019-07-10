https://static.news.ru/photo/4293462c-a315-11e9-a462-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Потребительские цены за неделю с 2 по 8 июля выросли на 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата.

По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен увеличился на 2,7%. При этом в 2018 году цены в январе–июле выросли на 2,4%.

Рост инфляции за отчётный период замедлился после 0,2% неделей ранее.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию составило в среднем 0,4%. Так, капуста белокочанная подешевела за отчётный период на 9,5%, огурцы — на 4%, лук репчатый — на 1,8%. В то же время яблоки подорожали на 1,8%.

Прирост цен на пшено составил 0,6%, стерилизованное молоко стало дороже на 0,4%.

При этом сахар-песок подешевел на 1,5%, а яйца куриные потеряли в цене 0,5%.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг увеличились на 0,2–0,5%.

Цены на бензин выросли, а на дизельное топливо практически не изменились, отмечает ведомство.

Как ранее писал News.ru, цены на продовольственные товары в июне 2019 года опустились на 0,5% к предыдущему месяцу, отрицательная динамика по этому компоненту инфляции наблюдается впервые с сентября 2018-го, следует из материалов Центробанка.