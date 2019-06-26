https://static.news.ru/photo/a113871a-9817-11e9-8a07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Потребительские цены за неделю с 18 по 24 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата.

По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,5%. При этом в 2018 году цены в январе–июне увеличились на 2,1%.

Рост инфляции возобновился после того, как три недели подряд находился на нулевой отметке.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию составило в среднем 1,3%. Так, капуста белокочанная подешевела за отчётный период на 14,4%, помидоры — на 8,1%, огурцы — на 7,3%. В то же время яблоки подорожали на 2,2%, картофель — на 1,6%, морковь — на 0,5%.

Прирост цен на пшено составил 0,5%, рис стал дороже на 0,4%.

При этом соль подешевела на 2%, а яйца куриные потеряли в цене за отчётный период 1,1%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, а дизельное топливо в цене не изменилось, сообщает Росстат.

Как ранее писал News.ru, в ближайшие месяцы ожидается замедление роста цен на продовольствие, говорится в очередном выпуске Доклада о денежно-кредитной политике ЦБ.