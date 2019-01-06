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Небывалого товарооборота достигла торговля России и Китая

Li Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Товарооборот в российско-китайской торговле в минувшем году превысит $100 млрд и даже может подняться до отметки $110 млрд. Китайская таможенная статистика показывает, что в 2018 году РФ и КНР продали друг другу продукции на $97,2 млрд, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Россия по итогам года будет иметь прибыль в размере $10 млрд, а российский экспорт в Китай в 2018 году прибавляет сразу 44%.

«Пекин сохраняет статус нашего главного торгового партнёра. А Россия, в свою очередь, имеет все шансы вернуться в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Сейчас мы на 11-й строчке по итогам ноября», — сказал в интервью «Интерфаксу» посол России в Китае Андрей Денисов.

В наступившем году рост российско-китайского товарооборота запланирован до отметки в $200 млрд. Для этого существуют необходимые заделы, считает дипломат.

«Это задача, поставленная главами наших государств», — добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году. На полуострове заинтересованы в китайских инвестициях.


#россия #китай #торговля
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