НБКИ: в декабре почти на 15% выросла выдача кредитных карт

https://news.ru/storage/news/36b43ea7b55d4e689108ab049ae5c568/546f1c3f-50e5-463f-8195-f776982e343d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В декабре 2018 года банки выдали населению на 14,5% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как сообщает организация, совокупный объём выданных новых кредитных карт достиг 1,15 млн штук. Годом ранее показатель был ниже на 14,5%, составив 1 млн единиц.

Как сообщает НБКИ, наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве — 69,8 тыс. штук, Московской области — 56,4 тыс. штук и в Краснодарском крае — 46,8 тыс. штук.

Наиболее значительная динамика роста выдачи новых кредитных карт отмечалась в Саратовской области (+31,3%), Забайкальском крае (+28,8%) и в Кировской области (+28,7%).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в декабре прошлого года рост показателя оказался несколько меньшим в сравнении со среднегодовыми темпами роста выдачи кредитных карт в 2018 году. По его мнению, высокая динамика объясняется удобством инструмента для заёмщиков и банков. Первых привлекают условия по кредитным картам, а кредитные организации могут эффективно управлять кредитными рисками при помощи лимита по картам.

Как ранее писал News.ru, автокредитование продолжает бить практически все возможные рекорды. За 11 месяцев прошлого года в 2,5 раза увеличился ежемесячный объём выдач таких займов и на пятую часть выросла средняя сумма автокредита.