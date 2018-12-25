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НБКИ: в ноябре 2018 года выдано 1,2 млн новых кредиток

Никеричев Андрей/АГН"Москва"

экономика [ версия для печати ]

В ноябре 2018 года банки выдали населению 1,18 млн новых кредитных карт. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По отношению к аналогичному показателю прошлого года (0,82 млн ед.) рост составил 44,5%.

В количественном отношении по новым выданным кредитным картам среди регионов РФ лидируют Москва (74,5 тыс. ед.), Московская область (64,9 тыс. ед.) и Краснодарский край (44,3 тыс. ед.). В то же время наибольшая динамика роста отмечалась в Московской (+60,7%) и Свердловской (+50,1%) областях, а также в городе Москве (+49,2%). Самыми медленными темпами показатель рос в Иркутской области (+1,4%), Республике Бурятия (+8,1%) и в Хабаровском крае (+11,3%).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в 2018 году темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на высоком уровне. По его мнению высокая динамика объясняется удобством инструмента для заёмщиков и банков. Первых привлекают условия по кредитным картам, а кредитные организации могут эффективно управлять кредитными рисками при помощи лимита по картам.


#кредиты #статистика #НБКИ
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