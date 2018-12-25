НБКИ: в ноябре 2018 года выдано 1,2 млн новых кредиток

https://news.ru/storage/news/7ff5d9586b66dd7a80c48d5652838c96/3af50b9b-af99-4513-b579-16a892effb8d_850.jpg Никеричев Андрей/АГН"Москва"

В ноябре 2018 года банки выдали населению 1,18 млн новых кредитных карт. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По отношению к аналогичному показателю прошлого года (0,82 млн ед.) рост составил 44,5%.

В количественном отношении по новым выданным кредитным картам среди регионов РФ лидируют Москва (74,5 тыс. ед.), Московская область (64,9 тыс. ед.) и Краснодарский край (44,3 тыс. ед.). В то же время наибольшая динамика роста отмечалась в Московской (+60,7%) и Свердловской (+50,1%) областях, а также в городе Москве (+49,2%). Самыми медленными темпами показатель рос в Иркутской области (+1,4%), Республике Бурятия (+8,1%) и в Хабаровском крае (+11,3%).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в 2018 году темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на высоком уровне. По его мнению высокая динамика объясняется удобством инструмента для заёмщиков и банков. Первых привлекают условия по кредитным картам, а кредитные организации могут эффективно управлять кредитными рисками при помощи лимита по картам.