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НБКИ: почти на 20% вырос средний размер потребкредита

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В ноябре 2018 года средний размер потребительского кредита увеличился на 19,4% по отношению к показателю 2017 года. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, в ноябре 2017 года в среднем сумма потребительского кредита составляла 140,6 тыс. рублей. За год она увеличилась на 45,3 тыс. рублей до 185,9 тыс. рублей.

Лидируют по среднему размеру выданных потребительских займов Москва, где в ноябре текущего года показатель составил 470 тыс. рублей, Московская область с 324,5 тыс. рублей и Санкт-Петербург с 302,9 тыс. рублей. На противоположном конце списка находятся Алтайский край с показателем в 119,3 тыс. рублей, Кемеровская и Кировская области с 131,1 тыс. рублей и 137,6 тыс. рублей соответственно.

При этом наиболее заметная динамика роста выданных заёмных средств была отмечена в Белгородской (+80,0%), Владимирской (+64,5%) и Тульской (+54,8%) областях.

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, банки стали выдавать заёмные средства более избирательно, ориентируясь на граждан с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. В эту категорию чаще всего попадают люди наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг, отмечает эксперт.

Как ранее писал News.ru, банки не спешат повышать ставки по кредитам для населения, несмотря на очередное ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. С 14 декабря лишь один банк увеличил стоимость заёмных денег для граждан, тогда как минимум три банка из топ-50 подняли ставки по вкладам вслед за повышением ключевой. 


#КРЕДИТ #кредитование #НБКИ
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