USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,272 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,778.43 $
МОСКВА-9°C13:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

НБКИ: средний ипотечный кредит вырос до максимума в ноябре

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн рублей. Такие данные следуют из опубликованных материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За год показатель увеличился на 15,5% или на 315,3 тыс. рублей.

Наиболее быстрые темпы роста среднего размера ипотечного кредита в третьем квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечаются в Воронежской области (+37,6%), Хабаровском крае (+28,7%), Тульской области (+26,1%).

В Санкт-Петербурге показатель вырос на 13,8%, а в Москве снизился на 1,6%.

По общим размерам займа лидируют Москва (4,48 млн рублей), Московская область (3,36 млн рублей), Санкт-Петербург (3 млн рублей).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, рост рынка ипотечного кредитования происходит не только по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья, но и по их среднему размеру. Одну из причин роста среднего размера ипотечного кредита специалист видит в снижении банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, сокращение размера первоначального взноса ведёт к увеличению тела выдаваемых ипотечных займов.

Как ранее писал News.ru, на рынке ипотечного кредитования уже сейчас могут назревать риски формирования «пузыря», так как темпы роста выдач очень высоки, и это может усыплять бдительность банков и заёмщиков. Об этом предупреждают аналитики Центробанка.


#москва #КРЕДИТ #ипотека #статистика #НБКИ
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
экономика 12:56, 25 декабря 2018
Выдача ипотеки замедлилась в ноябре
Эксперты увидели признаки перегрева этого рынка
экономика 15:43, 21 декабря 2018
Ипотека наращивает риски «пузыря»
Эксперты увидели признаки перегрева этого рынка
экономика 09:56, 21 декабря 2018
Эксперты ЦБ назвали признаки «ипотечного пузыря»
Лента новостей
происшествия 13:48
МВД выявило топ-3 популярного для подделок алкоголя
общество 13:46
Армия и церковь вызывают наибольшее доверие у россиян
в мире 13:45
Украинский политолог попал в базу «Миротворца»
спорт 13:36
Романцев назвал 2019-й годом «Спартака»
происшествия 13:35
Самодельная бомба взорвалась возле церкви в Афинах
Другие новости
экономика 13:29
ЦБ аннулировал лицензии ряда форекс-дилеров
экономика 12:51
Нефть вновь теряет более 3% в ходе торгов
экономика 12:48
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 12:43
Россия поставит в Тайланд шесть суперджетов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top