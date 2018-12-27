НБКИ: средний ипотечный кредит вырос до максимума в ноябре

https://news.ru/storage/news/828e389586f484ffbf9870cb897f114b/295567c3-4307-4bf5-a796-ed4fcdc2b4d3_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн рублей. Такие данные следуют из опубликованных материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За год показатель увеличился на 15,5% или на 315,3 тыс. рублей.

Наиболее быстрые темпы роста среднего размера ипотечного кредита в третьем квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечаются в Воронежской области (+37,6%), Хабаровском крае (+28,7%), Тульской области (+26,1%).

В Санкт-Петербурге показатель вырос на 13,8%, а в Москве снизился на 1,6%.

По общим размерам займа лидируют Москва (4,48 млн рублей), Московская область (3,36 млн рублей), Санкт-Петербург (3 млн рублей).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, рост рынка ипотечного кредитования происходит не только по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья, но и по их среднему размеру. Одну из причин роста среднего размера ипотечного кредита специалист видит в снижении банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, сокращение размера первоначального взноса ведёт к увеличению тела выдаваемых ипотечных займов.

Как ранее писал News.ru, на рынке ипотечного кредитования уже сейчас могут назревать риски формирования «пузыря», так как темпы роста выдач очень высоки, и это может усыплять бдительность банков и заёмщиков. Об этом предупреждают аналитики Центробанка.