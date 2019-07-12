Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.
Согласно исследованию, на которое ссылается
Далее следует МГУ им. М.В. Ломоносова, молодые выпускники которого получают около 100 рублей ежемесячно.
Третье и четвёртое места достались Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовому университету при Правительстве РФ. Молодые специалисты, окончившие эти вузы, зарабатывают 98 и 90 тысяч рублей в месяц.
Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития с зарплатами выпускников в 86 тысяч рубелей.
На последней, 45 строчке рейтинга, разместился Тихоокеанский государственный университет. Молодые специалисты, получившие финансовое образование в этих вузах, зарабатывают всего 54 тысячи рублей в месяц.
Ранее News.ru писал о том, что самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе заработки населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Пятёрку лидеров рейтинга также составляют Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург заняли места с седьмого по девятое.