https://static.news.ru/photo/c770a306-a46b-11e9-8282-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.

Согласно исследованию, на которое ссылается РИА Новости , возглавляют список НИУ Высшая школа экономики и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), бывшие студенты которых в среднем зарабатывают 110 тысяч рублей в месяц.

Далее следует МГУ им. М.В. Ломоносова, молодые выпускники которого получают около 100 рублей ежемесячно.

Третье и четвёртое места достались Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовому университету при Правительстве РФ. Молодые специалисты, окончившие эти вузы, зарабатывают 98 и 90 тысяч рублей в месяц.

Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития с зарплатами выпускников в 86 тысяч рубелей.

На последней, 45 строчке рейтинга, разместился Тихоокеанский государственный университет. Молодые специалисты, получившие финансовое образование в этих вузах, зарабатывают всего 54 тысячи рублей в месяц.

Ранее News.ru писал о том, что самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе заработки населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Пятёрку лидеров рейтинга также составляют Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург заняли места с седьмого по девятое.