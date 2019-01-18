Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в РФ

https://news.ru/storage/news/754bde68931b31263effd6dbfe848f2c/155060a4-bd6e-448d-ac25-28dab5fbb28c_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Самой высокооплачиваемой отраслью в России оказалось в 2018 году строительство, а наиболее востребованной — продажи. К такому выводу пришли эксперты сайта объявлений «Авито Работа» по результатам анализа размещаемых на сервисе вакансий в 23 самых крупных городах страны.

«Самая высокая средняя зарплата в 2018 году отмечена в категории „строительство“ — 46,9 тысячи рублей, а минимальная — 25,2 тысячи рублей — в сфере „образование, наука“», — цитирует исследование РИА Новости.

Больше всего — на 9,4% (45,1 тысячи рублей) — зарплаты выросли в категории «фитнес, салоны красоты», а самое значительное снижение окладов наблюдалось в «страховании» — на 5,6% (32,2 тысячи рублей).

По словам директора «Авито Работа» Владимира Корицкого, в 2018 году зарплаты выросли незначительно и сопоставимо с общим уровнем инфляции. По сравнению с 2017 годом рост среднего оклада составил 5,6% — до 35,7 тысячи рублей. Среди исследуемых городов минимальная зарплата зафиксирована в Тольятти (27,8 тысячи рублей в месяц), а максимальная — в Москве (51,3 тысячи рублей).

Однако российская столица заняла последнее место по темпам роста средней зарплаты. За год этот показатель вырос только на 2,2%. Самый заметный рост зафиксирован в Казани (9%), Новосибирске (9,2%) и Омске (9,3%). Это, как объясняет Корицкий, связано с тем, что столичные города раньше вышли из кризиса и замедлили темпы роста, а регионы их догоняют только сейчас.

Из-за дефицита квалифицированных кадров работодатели на четверть (по сравнению с 2017 годом) увеличили число вакансий. Географически повышенный спрос на сотрудников распределяется неравномерно. Так, в Екатеринбурге число предложений о трудоустройстве на «Авито Работа» в 2018 году выросло на 34%, а в Уфе — на 11%. Более половины вакансий, размещённых за этот период, связаны с продажами, производством, сырьём, сельским хозяйством, транспортом, логистикой, индустрией гостеприимства и строительством.

Соискателей больше всего интересовали категории: продажи; без опыта, студенты; транспорт; логистика; производство; сырьё; сельское хозяйство и строительство. На эти вакансии пришлось 66% всех запросов соискателей.

Как писал News.ru, по данным сайта HeadHunter, лидерами по доходам в Москве оказались разработчики программного обеспечения, чья средняя зарплата составляет 130,5 тысячи рублей. На втором месте расположились сотрудники IT-консалтинга: их доход в среднем достигает 130 тысяч рублей. При этом работники науки, образования и продаж заявили о снижении своих зарплат в 2018 году.