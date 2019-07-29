В первом полугодии 2019 года россиянам больше всего было выдано выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимости — более 22,7 млн таких документов. Об этом News.ru сообщила Федеральная кадастровая палата. Особой популярностью пользуется выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости — число выданных сведений составило 10,3 млн.

Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн. выписок о кадастровой стоимости,1,2 млн. о переходе прав на объект недвижимости и 1,1 млн. кадастровых планов территории.

Всего в первой половине 2019 года Федеральная кадастровая палата предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При этом 46,8 миллионов выписок было предоставлено в электронном виде.

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра недвижимости в формате электронного документа вошли Московская область, где выдано 2,5 млн таких документов, Москва — 2,5 млн, Санкт-Петербург — 2,2 млн, республика Башкортостан — 1,2 млн, Ростовская область — 1,1 млн.

Также сообщается, что в августе 2019 будет запущен новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает для 51 региона, после перехода субъектов на единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для объектов недвижимости по всей стране.

Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятельно планирует проведение какой-либо сделки с недвижимостью. Ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие — отсутствие обременений или ограничений его использования. Сервис выдачи сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это сделать за считанные минуты, — пояснил начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.

С помощью нового электронного сервиса граждане смогут самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который им удобен. Преимущества электронного документа очевидны — это стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН — единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может потребоваться в самых разных случаях — от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.