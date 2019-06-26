По данным за январь—март 2019 года наиболее высокая заработная плата в Крыму наблюдается в сферах финансовой и страховой деятельности (54 тысячи 453 рубля), добычи полезных ископаемых (53 тысячи 504 рубля) и обеспечения электрической энергией, газом и паром (39 тысяч 61 рубль). Об этом News.ru рассказали в Минтруде республики со ссылкой на Крымстат.

Вместе с тем в число лидеров по величине зарплат попали занятые в строительстве (38 тысяч 167 рублей) и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (33 тысячи 663 рубля).

Замыкают список наиболее высокооплачиваемых отраслей в Крыму промышленность (33 тысячи 121 рубль).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в республике зарегистрирована на уровне 29 тысяч 384 рублей.

Как отметили в министерстве, доля вакансий с оплатой труда более 20 тысяч рублей в общем количестве составила 25%. Больше всего их заявлено в Симферополе (33%).

Крымский полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.

Как полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, лидерство названных отраслей по заработной плате характерно и для других территорий России.

Финансы и кредит всегда являются самой оплачиваемой сферой деятельности. Понятно, что добыча полезных ископаемых на втором месте. Здесь это связано с тем, что отсутствуют в оплате труда «северные» надбавки, коэффициент. Так бы, скорее всего, добыча полезных ископаемых стоила дороже. Что касается электричества, то здесь тоже достаточно высокие заработные платы. Связано это с тем, что потребность в электроэнергии, особенно если касаться Крыма, достаточно высокая. Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений

Он добавил, что средняя зарплата в Крыму не характеризуется более низким уровнем относительно таковой по стране. В последней учитывается оплата труда дорогостоящих специалистов и топ-менеджеров. Тогда как больше всего топ-менеджеров работают в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, немало людей в Крыму трудятся в сезонном туристическом секторе. Поэтому зарплаты в течение года распределены неравномерно.

По предварительным данным Росстата за 2018 год, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 43 тысячи 445 рублей.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с News.ru рассказал, что социальная ситуация в Крыму значительно улучшилась за годы пребывания в составе России.

За пять лет нахождения Республики Крым в составе Российской Федерации в значительной степени позитивные перемены произошли в социальной, экономической сфере жизни нашего полуострова. Конечно, это отражается на рынке занятости, отражается и на доходах крымчан по сравнению с украинским периодом, отражается на покупательской способности населения, — пояснил депутат.

В конце года планируется открыть железнодорожную часть Крымского моста, отметил Ганжара. Это позволит решить ряд проблем в экономике республики.

Крымский мост/vk.com

Ранее News.ru писал о самых востребованных профессиях в Крыму. В настоящее время в республике наблюдается потребность в рабочих профессиях. Их доля составляет 63,5% от общей потребности. Причём больше всего такие специалисты нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

Отмечается, что в сельских районах стабильна востребованность медиков, педагогов и работников социально-культурной сферы.

Начинающаяся с началом курортного периода сезонная работа характерна для жителей Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, а также Сакского региона, Бахчисарайского, Черноморского и Ленинского районов.

Вместе с тем в курортный сезон востребованы такие профессии, как менеджер по персоналу, администратор, горничная, официант, повар, кондитер и бармен. Далее следуют водолаз, матрос-спасатель, массажист и медицинские работники. Заканчивают список кухонные работники, мойщики посуды, рабочие зелёного строительства, садовники, охранники и уборщики.

Также в Республике Крым наблюдается большое количество вакансий врачей и медсестёр.