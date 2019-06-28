Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила список российских регионов, жители которых платят минимальные суммы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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На втором месте находится Тува с коммунальными платежами в 478 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Ингушетия — услуги ЖКХ обходятся жителям этого региона в среднем в 488 рублей ежемесячно.
Дороже всего за коммуналку приходится платить в Магаданской области, где гражданам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Кроме того, жители Камчатского края в среднем платят 3 420 рублей, Мурманской области −3 003 рублей и Московской области — 3 607 рублей в месяц.
Ранее News.ru писал о том, что жители Санкт-Петербурга и Астраханской области переплачивают миллионы рублей за жилищно-коммунальные услуги. Уровень возмещения реальной стоимости услуг населением в 2018 году составил 94,4%