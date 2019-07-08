https://static.news.ru/photo/dc4f8ac6-a150-11e9-9c64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anna Zvereva/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Российские авиационные власти рассмотрят вопрос о возвращении грузинских авиаперевозчиков на рынок РФ при выполнении ими ряда условий. Это погашение задолженности за аэронавигационную деятельность и согласование программ повышения безопасности полётов.

В первую очередь грузинские перевозчики должны погасить задолженность перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность. Следующим шагом должна стать подготовка и согласование грузинскими авиакомпаниями с российской стороной программ по повышению транспортной авиационной безопасности, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. Днём ранее сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

22 июня Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

7 июля «Грузинские авиалинии» заявили, что продолжат выполнять рейсы в Москву. Для этого самолёты начнут залетать в аэропорт Ереван. Из армянской столицы будет вылетать тот же лайнер, поэтому пассажиры смогут продолжить путешествие, не покидая своих мест, писал News.ru.