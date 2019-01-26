Названа самая популярная подержанная иномарка в России

https://news.ru/storage/news/7a465315357dbf39e5f3364eff7e0211/e30e8315-e299-410e-8a1c-13cc88912e21_850.jpg Ed Aldridge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Автостат» составил рейтинг самых популярных в России иномарок с пробегом. Абсолютным лидером по итогам 2018 года стал Ford Focus, на вторичном рынке продано 137,5 тысячи этих автомобилей.

В первой пятёрке наиболее продаваемых подержанных иномарок оказались Toyota Corolla (105,3 тыс.), Hyundai Solaris (97,5 тыс.), KIA Rio (87,3 тыс.) и Toyota Camry (80,3 тыс.). Эксперты отмечают, что в прошлом году общий объём вторичного рынка автомобилей иностранного производства в стране вырос на 5%, примерно до 4 млн машин, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что японские авто возглавили рейтинг самых импортируемых в РФ. Каждая третья машина ввозится к нам из Страны восходящего солнца, причём речь идёт как о новых автомобилях, так и о подержанных.