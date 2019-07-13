https://static.news.ru/photo/4adcccb0-a69c-11e9-ab8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Более половины частных накоплений в России принадлежит долларовым миллионерам. Кроме того, сегмент «сверхбогатых» людей, состояние которых превышает $100 млн, является самым большим в мире, заявили в консалтинговой компании BCG.

Исследование Global Wealth, проведённое компанией показало, что на втором месте в России по доле частного капитала находятся люди, с состоянием до $250 тысяч.

Как утверждают аналитики, в 2018 году в мире на 2,1% увеличилось число долларовых миллионеров. На их долю приходится половина всех личных финансовых активов в мире. Больше всего миллионеров по-прежнему проживает в Северной Америке, отмечает РИА Новости .

Ранее эксперты BCG заявили, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах. Как писал News.ru, россияне хранят свои деньги в валюте и на депозитах.