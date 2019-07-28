https://static.news.ru/photo/cc34ee02-7b43-11e9-926b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова сообщила о сокращении разрыва между богатыми и бедными россиянами.

По её данным, в 2004 году богатые граждане зарабатывали в 34 раза больше, чем их бедные соотечественники. В этом году данный показатель сократился до 13.

При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв составляет 10,4 раза. В частном секторе зарплаты богатых в 13,9 раза больше, чем у бедных.

Безусловно, это всё ещё довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается, — рассказала эксперт в беседе с «Российской газетой».

Она пояснила, что главными предпосылками для дальнейшего сокращения разрыва между бедными и богатыми россиянами является сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума в 7 раз, а также увеличение производства в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других. Появились новые рабочие места и выросла и зарплата.

Кроме того, в этом году Росстат зафиксировал исторически минимальный уровень безработицы.

Ранее News.ru писал о том, что средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей. При этом наибольшие денежные доходы на душу населения в месяц получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Далее следуют Ненецкий автономный округ (78 тысяч 703 рубля), Москва (66 тысяч 377 рублей) и Магаданская область (60 тысяч 449 рублей).