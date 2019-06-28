https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30-39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов.

Возрастная группа 30-49 лет во всех видах кредитования является наиболее многочисленной, так как традиционно это наиболее платежеспособная часть населения, — рассказали в Объединённом кредитном бюро (ОКБ).

По данным компании, с начала текущего года банки выдали молодым людям до 25 лет всего 6% всех ипотечных кредитов. Меньшая доля только у россиян в возрасте от 60 лет и старше — всего 3%.