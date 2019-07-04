https://static.news.ru/photo/057773c0-9ec0-11e9-a8ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Стоимость российской сёмги в рознице можно снизить до 500–700 рублей за 1 кг. В настоящее время атлантический лосось из Чили продаётся в России минимум за 1,2 тыс. рублей.

Понижение цены на эту рыбу произойдёт в случае решения вопроса с браконьерством в бассейне реки Печоры. Письмо с соответствующим предложением в Минсельхоз отправила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает газета « Известия ».

Предложение ассоциации заключается в создании системы по онлайн-отслеживанию промысла. Она позволит вносить данные о вылове рыбы легальными рыболовами и нелегалами.

Деятельность браконьеров на Печоре привела к сокращению популяции ценнейшей рыбы в десятки раз с 1960 года. В СССР объём добычи сёмги доходил до 500 т, а в настоящее время он не превышает 18 т.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности разработала законопроект, усиливающий ответственность за браконьерство в море. Внести изменения планируется в КоАП. Сейчас административный кодекс предусматривает ответственность лишь за нарушение правил рыболовства. ФСБ намерена распространить её в целом на добычу водных биологических ресурсов. К таковым относятся моллюски, ракообразные, а также водоросли.