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Натуральное молоко станет значительно дороже

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Натуральное молоко подорожает в первом полугодии текущего года на 15%. Причиной резкого роста цен стало новое требование о маркировке молокосодержащей продукции.

По мнению экспертов, россияне будут стремиться покупать молоко без содержания молочных жиров, о чём будет свидетельствовать надпись на упаковке, поэтому с повышением спроса на товар вырастет и его ценник.

«После введения новой маркировки должно стать чётко понятно, где натуральный молочный продукт, а где продукт с растительными жирами», — сказала «Известиям» заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

При этом член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв считает, что цены на натуральные молочные продукты вырастут в первую очередь на фоне повышения НДС до 20%. Кроме того, по его мнению, существенную роль играет рост курса валют, так как доля импортных составляющих в молочной отрасли доходит до 60%.

С 16 января производители обязаны делать контрастную надпись на упаковке: «Содержит растительные жиры». Её размер должен составлять не менее 3 мм.

Ранее News.ru писал о том, что Россия и КНР согласовали списки предприятий — экспортёров молочной продукции. Теперь россияне смогут попробовать сыры и молоко из Китая, а в Поднебесной познакомятся с аналогичными российскими товарами.


#экономика #молочнаяпродукция
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