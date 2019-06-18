https://static.news.ru/photo/ebb1c4f0-9194-11e9-b939-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что со временем доллар приобретает токсичный характер.

По его словам, США остаются держателями основной резервной валюты, несмотря на своё агрессивное и непредсказуемое поведение, что ненормально.

На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в экономических отношениях стран превращается в анахронизм, — отметил он в ходе международной встречи высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности.

Нарышкин также подчеркнул, что американские власти вводят новые санкции произвольно и импульсивно, не считаясь с мнением даже самых близких партнёров, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия и ЕС намерены перейти на расчёты в национальных валютах, для этого будет создана совместная рабочая группа. Мера позволит снизить риски для задействованных в двусторонней торговле бизнесменов.