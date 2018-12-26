Наркотические вещества будут использоваться в медицине

Кабинет министров РФ дал согласие на выращивание и изготовление наркотических средств для создания лекарств.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это касается наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием опия. Это даст возможность производить все компоненты обезболивающих лекарств, а не закупать их за рубежом. Для этого будут использоваться Московский эндокринный завод, ГОСНИИОХТ и предприятие в Почепе в Брянской области. Обеспечение сырьём всей страны потребует 100 га земли под выращивание мака.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил в России новые виды наркотиков. Он подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.