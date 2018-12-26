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Наркотические вещества будут использоваться в медицине

Mikhail Pletsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Кабинет министров РФ дал согласие на выращивание и изготовление наркотических средств для создания лекарств.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это касается наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием опия. Это даст возможность производить все компоненты обезболивающих лекарств, а не закупать их за рубежом. Для этого будут использоваться Московский эндокринный завод, ГОСНИИОХТ и предприятие в Почепе в Брянской области. Обеспечение сырьём всей страны потребует 100 га земли под выращивание мака.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил в России новые виды наркотиков. Он подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.


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