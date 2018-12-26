Наркотические вещества будут использоваться в медицине

https://news.ru/storage/news/e5d04ed4b33f5a212f4f3ea8b9ab52ae/9a14ae33-1adb-4b43-848f-6db1bb11aa94_850.jpg Mikhail Pletsky/Global Look Press

Кабинет министров РФ дал согласие на выращивание и изготовление наркотических средств для создания лекарств.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это касается наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием опия. Это даст возможность производить все компоненты обезболивающих лекарств, а не закупать их за рубежом. Для этого будут использоваться Московский эндокринный завод, ГОСНИИОХТ и предприятие в Почепе в Брянской области. Обеспечение сырьём всей страны потребует 100 га земли под выращивание мака.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил в России новые виды наркотиков. Он подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.