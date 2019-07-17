Российский банковский сектор в первом полугодии текущего года показал прибыль свыше триллиона рублей, что почти в полтора раза выше, чем за такой же период в прошлом году.

По данным Банка России, в январе–июне 365 кредитных организаций заработали 1118 млрд рублей. Убытки в размере 113 млрд рублей настигли 99 финансовых учреждений. Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие...