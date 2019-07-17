Поддержание привычного уровня жизни вынуждает четверть граждан России брать кредиты, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, люди устали от экономить и отказываться от покупок.
Он добавил, что один банковский заёмщик в среднем «тянет» 1,5-2 обязательства перед финансовыми организациями. И это при том, что наличие трёх и более кредитов увеличивает риск просрочки платежей, пишет
Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования — годовой прирост превышает 20%. Ситуация вызвана совокупностью факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни. 25% клиентов банка берут кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни, — заявил Мехтиев.