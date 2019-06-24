https://static.news.ru/photo/c8b98264-9679-11e9-8661-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/belchemoil

Потери белорусской экономики от российского налогового манёвра в нефтяной сфере составили в январе–марте текущего года $130 млн. Об этом заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового манёвра для экономики республики составили около $130 млн, — сообщила она ведомственному журналу концерна.

Налоговый манёвр в нефтяной отрасли РФ предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть при одновременном увеличении ставки налога на её добычу. Соответственно, Минск несёт дополнительные издержки, вызванные ожидаемым увеличением цены на нефть из РФ и снижением экспортных пошлин на нефтепродукты. При цене сырья на уровне $70 за баррель Белоруссия оценивала свои потери за шесть лет в $11 млрд, а в 2019 году — в $400 млн.

«Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба», сообщал гендиректор компании Наиль Маганов. По его словам, все полученные жалобы не выходят за рамки разумного и находятся в пределах договорных отношений, писал News.ru.