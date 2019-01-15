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Госдума осудила налог на выезд из России

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]

Налог на выезд за рубеж не является хорошей идеей, поскольку возлагает дополнительную нагрузку на семейный бюджет россиян. Такого мнения придерживается председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв. Ранее с предложением ввести сбор в 500 рублей с каждого человека, выезжающего из России за рубеж, к членам Федерального собрания и в Ростуризм обратились представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».

«Привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счет дополнительных сборов с наших граждан. Любой новый налог — это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет», — сказал Дегтярёв.

По его словам, развивать въездной и внутренний туризм нужно за счет создания льготных условий для инвесторов, правильной работы с собственниками бизнеса и получения отчислений в бюджеты, в том числе региональные.

Эксперт по туризму, юрист Эдуард Шалоносов считает, что подобный налог вряд ли будет введён в РФ. В беседе с News.ru он отметил, что у любого сбора должна быть конкретная цель, а в данном случае непонятно, на что планируется потратить собранные средства.

«Более того, некоммерческая организация, выдвинувшая предложение, не имеет права законодательной инициативы», — сказал собеседник News.ru.

По его словам, причиной того, что туристы выбирают отдых за рубежом, является недостаток сервиса в российских отелях и ресторанах. И это зависит скорее даже не от финансирования, а от менталитета. Если на зарубежном курорте официант с радостью принесёт кушанья, а аниматор будет развлекаться вместе с гостями отеля, то в России «прислуживать» считается неприличным, обслуживающий персонал стесняется своих должностей. На такую работу идут не квалифицированные кадры, а в основном студенты для временной подработки.

Рассматривая предложение о сборе с туристов, Шалоносов сравнил его с инициативой брать деньги с людей, которые не читают книги. Такое «нововведение» способно принести выгоду лишь авторам, которые не способны написать интересные произведения, поэтому вынуждены выдумывать различные ухищрения, дабы продавать свою продукцию.

Ранее News.ru сообщал, что в 2018 году рекордное число россиян посетило Дубай. Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке стран по количеству посещающих Дубай туристов.


#налоги #россия
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