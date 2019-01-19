Налог на иностранных туристов вводят власти Бали

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Власти курорта Бали вводят налог на иностранных туристов в размере $10. Губернатор одноименной индонезийской провинции Ваян Костер заявил, что соответствующий законопроект внесён на рассмотрение местного парламента в конце 2018 года.

Глава региона отметил, что документ будет принят депутатами в ближайшее время. Собранные налоги будут направляться на экологические нужды и сохранение культурного наследия региона, сообщает газета The Straits Times.

Пока не решено, как именно будет собираться налог: включат его в стоимость билетов или же оплату станут принимать по приезду в аэропорт или морской порт.

В 2018 году остров посетили не менее 6 млн иностранных туристов. Больше всего их приехало из Китая и Австралии. В 2017 году Бали посетили 95 тыс. россиян.

Ранее News.ru сообщал, что супружеская пара из России госпитализирована с различными травмами после падения в ущелье на острове Бали. Женщина 28 лет и мужчина 30 лет катались на мотобайке в районе города Кута. Они не справились с управлением транспортным средством и упали в ущелье глубиной около 10 метров.