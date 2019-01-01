Налог на движимое имущество организаций отменён в РФ

https://news.ru/storage/news/cfbef93344e580b79aa69e05376ba81c/9bc8c529-5eaa-4218-ac89-c27c75bd892b_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России с 1 января отменён налог на движимое имущество организаций. Поправки в Налоговый кодекс уже вступили в силу.

Новый закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения на имущество организаций. Речь об отмене данного налога, который является региональным, велась несколько лет, сообщает РИА Новости. При этом правительство ссылалось на то, что большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

С 2015 по 2017 годы в России был мораторий на его взимание. В прошлом году регионы получили право вновь вводить этот налог на своих территориях с ограничением максимальной предельной ставки в 1,1% от стоимости облагаемого имущества. Многие регионы воспользовались этим правом, в итоге возросла нагрузка на бизнес.

Общие выпадающие доходы регионов от отмены налогов в следующем году Минфин оценил в 181 млрд рублей. И часть компенсаций от этих выпадающих доходов бюджеты регионов уже получили в прошлом году. Компенсация остальных потерь заложена в бюджете на наступивший год.

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