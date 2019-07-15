https://static.news.ru/photo/80a5f75a-a709-11e9-a684-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мораторий («заморозку») на формирование накопительной части пенсии продлят ещё на год — до 2022-го включительно. Данные содержатся в материалах Минтруда РФ об основных показателях бюджета ПФР на 2020-й и плановый период 2021–2022 годы.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, — цитирует сообщение ведомства « Интерфакс ».

Ограничения ввели в 2016 году и должны были отменить в 2020-м. В декабре 2018-го глава РФ Владимир Путин продлил его до 2021-го включительно. Считается, что мораторий не уменьшает объём пенсионных прав граждан России.

Ранее News.ru сообщал, что ЦБ РФ выступает за перенос обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год. По мнению регулятора, реформа может оказаться бессмысленной из-за полностью добровольного формата участия в ней населения.