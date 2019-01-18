«Нафтогаз» продолжит поиски активов «Газпрома»

https://news.ru/storage/news/0eda7dcbd738c9a48e00893395d1436b/31e1a71c-c0b1-4f7c-ac80-feea8a02ff52_850.jpg Nord Stream 2/Paul Langrock

Имущества российской компании в Швейцарии не обнаружено

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал решение швейцарского суда, отменившего арест акций «Газпрома» в компаниях - операторах «Северного потока» и «Северного потока — 2» Nord Stream и Nord Stream 2. По его словам, там заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить вердикт, поскольку акции выпущены в документальной форме.

«То есть, этих активов «Газпрома в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти там», — цитируют Витренко «Украинские новости».

По мнению коммерческого директора, именно по этой причине суд кантона Цуг отменил своё постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям. Арест, напомним, накладывался по заявлению «Нафтогаза», который пытается добиться принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Киев продолжает искать активы российской компании в Швейцарии, отметил Витренко.

Неубедительная история

Разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на транзит и поставку газа на Украину длятся с 2014 года. В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $4,6 млрд за недопоставку газа по транзиту. «Газпром» оспаривает этот вердикт в апелляционной инстанции.

Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания этой суммы с «Газпрома» через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

«Вся эта история с наложением ареста выглядит весьма неубедительной. «Газпром» пока не признал, что он должен «Нафтогазу» $4,6 млрд. Российская компания подала апелляцию, которая рассматривается в Стокгольмском арбитраже. Апелляционное решение ожидается только летом или осенью 2019 года. «Нафтогаз» явно торопится», — поясняет News.ru директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Не там ищут

По словам эксперта, действия «Нафтогаза» носят характер крупномасштабной пиар-акции. Никаких перспектив получить деньги в активах Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG украинская сторона не имела изначально. Имущество «Газпрома» «Нафтогаз» пытается найти там, где в реальности его нет. Петр Сивков/ТАСС

«Северный поток — 2» ещё не построен, что тут продавать? Кроме того, регуляторы в ЕС запретили европейским компаниям быть акционерами этого газопровода. Кто тогда будет приобретать, может, сам «Нафтогаз»?», — рассуждает Симонов.

Истинная цель украинской стороны — всеми правдами и неправдами помешать строительству «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», убеждён Симонов. А активы «Газпрома», причём гораздо более рентабельные, есть в Германии, только «Нафтогаз» их там не ищет.

«Вердикт швейцарского суда был вполне ожидаемым. Фактически «Нафтогазу» было сказано, что он не имеет права добиваться ареста активов «Газпрома» до того, как Стокгольмский арбитраж не вынесет окончательного решения по апелляции российской компании», — говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Переговоры по газу в Брюсселе

Аналитик напоминает, что 21 января в Брюсселе стартует очередной раунд трёхсторонних переговоров по газу с участием представителей РФ, Еврокомиссии и Украины. Видимо, предполагает собеседник News.ru, своими последними действиями «Нафтогаз» хотел подготовить для себя удобную позицию на этой встрече. Ранее российская сторона, начиная с руководства «Газпрома» и заканчивая президентом Владимиром Путиным, озвучили для «Нафтогаза» следующую максиму — переговоры по транзиту газа будут с ним вести лишь в том случае, если украинская компания согласится обсудить решения Стокгольмского арбитража, чтобы заключить мировое соглашение. Однако, отмечает Фролов, «Нафтогаз» стоит на своём, отказываясь рассматривать старые иски и требуя по ним денег. facebook.com/yuriy.vitrenko Юрий Витренко

«Достигнутая в феврале прошлого года победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже крайне неоднозначно воспринимается даже на самой Украине. К руководству компании накопилась масса претензий, которые касаются, в частности, финансовой чистоплотности, точнее, выписанных себе премий по полмиллиона долларов. Вопросы вызывает и процесс разделения «Нафтогаза», который должно вестись в рамках евроинтеграционных процессов, но почему-то не ведётся», — говорит Александр Фролов.

«Это как стрижка свиньи»

По его мнению, юридические баталии между российской и украинской сторонами могут растянуться на много лет. Ко всему прочему, напоминает Фролов, в декабре 2017 года «Нафтогаз» проиграл иск по поставкам газа на территорию Украины и должен «Газпрому» более $2 млрд. Вопрос взыскания этой суммы с «Нафтогаза» вполне может встать, если «Газпром» получит удовлетворяющее его решение по транзитному иску на $4,6 млрд (по которому сейчас идут основные разбирательства).

«А это – как стрижка свиньи: визга много, толку никакого. У «Нафтогаза» крайне мало активов, тем более, за пределами Украины. Идеальным решением для обеих сторон было бы снижение суммы долга «Газпрома» к «Нафтогазу» до суммы долга последнего к российской компании. Чтобы никто никому не остался бы должен», — отмечает эксперт.

Многое зависит от того, кто останется у руля в «Нафтогазе», продолжает Фролов. Если господа Витренко и Коболев (председатель правления) не сохранят свои посты, у «Газпрома» будет больше шансов договориться с украинской стороной. Нынешнее правительство Украины, которое является основным акционером «Нафтогаза», но не имеет реальных рычагов воздействия на руководство компании, не желает продлевать с ними контракт. Были даже озвучены намерения снизить им зарплаты.